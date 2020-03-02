HATAY Suriyeli lokantacıdan İdlib şehitleri için ücretsiz yemek - Son Dakika

Suriyeli lokantacıdan İdlib şehitleri için ücretsiz yemek

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli lokanta işletmecisi Kayes Maari, İdlib'te şehit olan Mehmetçiklerin anısına ücretsiz yemek dağıttı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2015 yılında ailesiyle birlikte Türkiye 'ye gelen Kayes Maari, Reyhanlı ilçesinde lokantacılık yapmaya başladı. Maari, geçtiğimiz Perşembe günü Suriye'nin İdlib şehrinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için ücretsiz yemek dağıttı. Lokantanın önünde uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'nin yaptığı yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini ifade eden Maari, 'İdlib'te şehit olan askerler için çok üzüldük. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Ben de gücüm yettiğince bugün gün boyu şehitler için ücretsiz yemek dağıtıyorum. Allah Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korusun' diye konuştu.