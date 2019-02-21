Son Dakika Haberleri: Hatay Suriyeli Yetim Anneleri Meslek Sahibi Oldu

Hatay Suriyeli Yetim Anneleri Meslek Sahibi Oldu

38 dakika önce

Suriyeli yetim anneleri meslek sahibi olduHatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki tekstil ve tasarım atölyesinde 20 yetim annesi eğitimlerini tamamlayarak mezuniyet sertifikalarını aldı.

Suriyeli yetim anneleri meslek sahibi oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki tekstil ve tasarım atölyesinde 20 yetim annesi eğitimlerini tamamlayarak mezuniyet sertifikalarını aldı.

İç savaşın devam ettiği Suriye'den Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan yetim ve savaş mağduru çocuklar için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 dönüm arazi üzerine kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki tekstil ve tasarım atölyesi, ilk mezunlarını verdi. Yetim Vakfı Gelişim Faaliyetleri Koordinatörü Ahmet Talha Tuncer, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde sadece savaş mağduru çocukların değil annelerinin de kendi ayakları üzerinde durması için eğitim çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Yetim annelerinin meslek edinmesi için tekstil ve tasarım atölyesi açtıklarını anlatan Tuncer, 'Savaş mağduru çocukların kendilerini yetiştirmelerini önemsediğimiz kadar annelerinin de meslek sahibi olmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle Reyhanlı Eğitim Köyü içerisinde kurduğumuz tekstil ve tasarım atölyesinde yetim annelerine yönelik dikiş-tasarım eğitimi verdik. Atölyede verdiğimiz eğitimden istifade edip başarı sağlayan 20 yetim annesine mezuniyet sertifikalarını verdik. Atölyemizdeki eğitim çalışmalara devam edecek. Bu projeye destek veren tüm hayırseverlere şükranlarımızı sunuyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:46 Kaynak: DHA

Hatay, Reyhanlı, Ekonomi
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