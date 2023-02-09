Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi'nde firar girişiminde bulunan mahkumlar çevre illere naklediliyor

HATAY - Hatay T Tipi Kapalı Cezaevinden firar etmeye çalışan mahkumlar güvenlik güçleri tarafından engellendikten sonra çevre illere nakledildi.

Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi mahkumları, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı ilk günü fırsat bilerek firar etmeye çalıştı. Firar edebilmek için cezaevi içerisinde yangın çıkaran mahkumlar, cezaevinin güvenliğini sağlayan ve çevre illerden takviye ekip olarak gelen güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

Güvenlik güçleri ekipleri, herhangi bir can kaybı yaşanmaması için son ana kadar mahkumların yorulmasını beklese de firar girişiminde bulunanların çıkardığı olaylarda 3 mahkum vefat ederken, 5 mahkum ise yaralı olarak ele geçirildi. Cezaevinde bulunan mahkumlar, olay yerinde kimlik tespiti yapılmasının ardından başta Adana, Uşak ve Manisa olmak üzere diğer illerde bulunan cezaevlerine nakledildi. Cezaevi önünde bekleyen mahkumların ailesi ise güvenlik güçleri tarafından oluşturulan listeden yakınlarının nereye sevk edildiği öğrenildi.