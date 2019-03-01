Son Dakika Haberleri: Hatay'ta Tır Yol Kenarındaki Midibüse Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı

Hatay'ta Tır Yol Kenarındaki Midibüse Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı

1 saat önce

Hatay'da, bir tırın, tarım işçilerini taşıyan ve yol kenarında park halindeki midibüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Hatay'ta Tır Yol Kenarındaki Midibüse Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı, System.String[]
Hatay'da, bir tırın, tarım işçilerini taşıyan ve yol kenarında park halindeki midibüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan, R.E. kontrolündeki 20 BE 509 plakalı midibüs, İskenderun- Dörtyol kara yolunda arızalandı.

Sürücüsünün yol kenarına park ettiği midibüse aynı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 UZ 750 plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsteki 21 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Dörtyol ve İskenderun'daki hastanelere kaldırıldı.

Tamamı Suriye uyruklu olduğu öğrenilen yaralılardan 12 yaşındaki Veraiz Ahmed, hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:27 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çiğ Köfteci Ali Usta'nın Mesleği Bıraktığı İddia Edildi İki Veli Arasında Çıkan Kavga Cinayetle Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 22:01:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'ta Tır Yol Kenarındaki Midibüse Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]