Hatay Tabip Odası, Defne ilçesine devlet hastanesi yapılmasını talep etti - Son Dakika
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Hatay Tabip Odası, Defne ilçesine devlet hastanesi yapılmasını talep etti

19.04.2022 10:40
Hatay Tabip Odası, Defne ilçesine devlet hastanesi yapılmasını talep etti

Hatay Tabip Odası, 160 bin nüfuslu Defne ilçesine devlet hastanesi yapılması için imza kampanyası düzenledi.

Hatay Tabip Odası, 160 bin nüfuslu Defne ilçesine devlet hastanesi yapılması için imza kampanyası düzenledi.

Oda Başkanı Dr. Sadık Nazik, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'ın üçüncü büyük ilçesi olan Defne'de devlet hastanesinin bulunmadığını savundu.

Vatandaşların en yakın hastaneye gidebilmek için kilometrelerce yol kat etmesi gerektiğini öne süren Nazik, bu durumun acil vaklar için kimi zaman geç kalınan bir müdahaleye kimi zamanda hastaların zaman kaybına sebep olduğunu belirtti.

Açıklamasında ilçede devlet hastanesi yapılması için imza kampanyası düzenlediklerini aktaran Nazik, " İlçede yaşayan vatandaşların sağlık hakkı ve yaşam hakkı için ulaşılabilir bir yerde devlet hastanesi yapılmasını talep ediyoruz. Defne'ye devlet hastanesi yapılması ile ilgili yaptığımız imza kampanyasında vatandaşlar hastaneye ulaşmada yaşadıkları zorlukları dile getirdiler. Kısa zamanda topladığımız 10 bin kadar imzayı Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi talebiyle Hatay Valiliği'ne veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hatay, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay Tabip Odası, Defne ilçesine devlet hastanesi yapılmasını talep etti - Son Dakika


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