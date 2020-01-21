Hatay takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Hatay takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

6 saat önce

Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduHATAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, karşı şeritte park halindeki araçlara çarptı.

Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

HATAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, karşı şeritte park halindeki araçlara çarptı. Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi Hatay Caddesi üzerinde meydana geldi. 31 EH 01 plakalı otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti. Taklalar atan araç karşı yöndeki park halinde bir araca çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Semt pazarının ortasında otomobil engeli, vatandaşları sinirlendirdi
Dar gelirli vatandaşın elektrik faturasını 106 liraya kadar devlet karşılıyor TEM otoyolunda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu yaşandı TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:06:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]