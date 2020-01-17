Hatay torunlarına cinsel istismardan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay torunlarına cinsel istismardan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Hatay torunlarına cinsel istismardan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

6 saat önce

Torunlarına cinsel istismardan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldıHATAY'ın Arsuz ilçesinde, 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan C.Ö. (74), 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Torunlarına cinsel istismardan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan C.Ö. (74), 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arsuz ilçesinde yaşayan, biri kız, 2 kardeş, öğretmenlerine öz dedeleri C.Ö.'nün 6 yıl önce kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kardeşlerin 3 ay devam ettiğini ileri sürdüğü istismar iddiası üzerine gözaltına alınan dede, suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan dede hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dede C.Ö. hakkında İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugünkü duruşmada karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık C.Ö.'ye 'çocuğun yakını tarafından nitelikli cinsel istismarı' suçundan her iki çocuk için ayrı ayrı toplam 23 yıl hapis cezası verip, tutuklanmasına karar verdi.

DEĞİŞTİRİLEN ADRESE TEKRAR GİTMİŞ

Davayı izleyen İskenderun Kadın Platformu Avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, "Tutuklanma sebebi dedenin, ailenin evini başka yere taşımasına rağmen yeni taşındığı apartmana girip çıkmasıydı. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı alınmıştı. Bunun neticesinde hükümle birlikte tutuklandı. Çok mutluyuz, çocuğa istismarın affı olmaz ve çocuğa istismarın affının olmaması için elimizden gelen mücadeleye devam edeceğiz? dedi.

Görünüt Dökümü

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Adliye önünde İskendernu kadın platformu üyeleri

Duruşmayı takip eden Avukat Mehtap Sert'in açıklaması

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Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

Hatay torunlarına cinsel istismardan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İskenderun, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:12 Kaynak: DHA
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