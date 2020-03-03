Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da - ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da - ek - Son Dakika

Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da - ek

6 saat önce

HATAY Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (3) - EK.

HATAY Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (3) - EK

Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da - ek

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:26 Kaynak: DHA
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