Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da - ek - Son Dakika

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Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da - ek
6 saat önce
HATAY Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (3) - EK.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:26 Kaynak: DHA
HATAY Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (3) - EK
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