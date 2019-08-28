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Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri Bilgilendirme Toplantısı

46 dakika önce

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri Bilgilendirme Toplantısı Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın katılımıyla İskenderun'da gerçekleşti.

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri Bilgilendirme Toplantısı Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın katılımıyla İskenderun'da gerçekleşti.
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (İTSO) gerçekleşen toplantıda, kentin gastronomi değerlerinin her alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Toplantıda, eylül ayında yapılması planlanan 'İstanbul'da Hatay Günleri' etkinliğinin hazırlıkları da değerlendirildi.
Toplantıya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fedai Yücedal, ilçe belediye başkanları, ilçe Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odası (HESOB) Başkanı Kadir Teksöz, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ve Antakya Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat katıldı.
İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:24 Kaynak: AA
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