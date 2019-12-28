Hatay türk kızılay genel başkanı kerem kınık, cilvegözü sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay türk kızılay genel başkanı kerem kınık, cilvegözü sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Hatay türk kızılay genel başkanı kerem kınık, cilvegözü sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu

6 saat önce

HATAY Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu.

HATAY Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu

Hatay türk kızılay genel başkanı kerem kınık, cilvegözü sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu

Cilvegözü, Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:00 Kaynak: DHA
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