Hatay türk kızılay genel başkanı kerem kınık, cilvegözü sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay türk kızılay genel başkanı kerem kınık, cilvegözü sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu-2 - Son Dakika

Hatay türk kızılay genel başkanı kerem kınık, cilvegözü sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu-2

6 saat önce

HATAY Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu-2.

HATAY Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu-2

Hatay türk kızılay genel başkanı kerem kınık, cilvegözü sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu-2

Cilvegözü, Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:26 Kaynak: DHA
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