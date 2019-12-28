Hatay türk kızılay genel başkanı kerem kınık, cilvegözü sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu-2 - Son Dakika

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Hatay türk kızılay genel başkanı kerem kınık, cilvegözü sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu-2
6 saat önce
HATAY Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu-2. Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:26 Kaynak: DHA
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