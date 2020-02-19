Hatay türk kızılay suriye alan koordinatörü kökcan'dan 'kapasite' açıklaması - Son Dakika

Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Kökcan'dan 'kapasite' açıklaması

TÜRK Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, depolarının yüzde 95'lik doluluk oranına ulaştığını ve Suriye'de ihtiyaç olan bölgelere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan günde minimum 6 TIR insani yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Türk Kızılay'ın Hatay'daki Suriye İnsani Yardım Lojistik Merkezi'nde basın açıklaması yapan Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, bağışçılardan gelen yardımların durum değerlendirmesinin ardından bu merkezlerde toplandığını, acil ihtiyaçların ise direkt olarak sınır kapılarından Suriye'ye gönderildiğini belirtti. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Suriye'de toplam 16 bin 500 metrekarelik depolarının bulunduğunu ve lojistik alanda hizmet verdiğini belirten Kökcan, şöyle konuştu:

"Bağışçılarımız öncelikle bize bağışlarını gönderiyorlar. Biz iki şekilde hizmet veriyoruz; birincisi içeride acil bir ihtiyaç varsa bazı araçları direkt Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin içerisine gönderiyoruz. Fakat bir kısım malzemeyi de depolarımıza alıyoruz. Gelen malzemeleri öncelikle tasnif yapıyoruz. Tasnifi yapıldıktan sonra bunları giyim, hijyen, gıda, ayakkabı, bebek bezi gibi aklınıza gelebilecek tüm insani yardım malzemeleri bu lojistik deposunda var. Biz burada bunları istifleyip düzene soktuktan sonra gıda, hijyen, giyecek diye ayırıyoruz. Sonrasında Suriye'nin içerisinde çalışan ekiplerimiz, oradaki gerek çadır kentler, gerekse yetimhanelerimizden gelen ihtiyaçları bize bildiriyorlar. Bize bildirilen ihtiyaçlar hangi depomuzda varsa buradan Suriye'nin içerisine doğru sevkinin sağlıyoruz."

'GÜNLÜK TIR SAYISINI MİNİMUM 6'

Suriye'deki ihtiyaçlara göre günlük içeriye sevk edilen TIR sayısının minimum 6 olduğunu aktaran Kökcan, şöyle devam etti:

"Bunun dışında sadece bu bölgeye değil, farklı bölgelere de hizmet veriyoruz. İdlib, Afrin bölgesine de buradan insani yardım gönderebiliyoruz. Tüm Suriye'ye buradan hizmet verebiliyoruz ama son zamanlarda İdlib içerisinde yaşanan insani durumdan dolayı lojistik hizmetimiz bayağı hızlandı. Bağışçılarımız gönlünden geçen bağışları Kızılay'a gönderiyorlar. Şu anda depo kapasitemiz yüzde 95 dolu. Bizim Suriye içerisinde 7 tane sevgi mağazamız var. Bu mağazalarda 2016 yılından bu yana 4 milyon 100 parça giyim dağıttık ve bu giyim malzemelerinden 1 milyon kişi yararlandı. Buda demek oluyor ki biz dört yıl içerisinde 1 milyon kişiyi baştan aşağıya dört kat giydirdik."

Açıklamaların ardından insani yardım malzemelerinin yüklendiği TIR'lar İdlib'e doğru yola çıktı.