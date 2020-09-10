HATAY Türkiye'nin yerli ve milli üretimi Karagöz, Suriye sınırında güvenliği sağlıyor - Son Dakika

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi Karagöz, Suriye sınırında güvenliği sağlıyor

ASELSAN tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, Türkiye-Suriye sınırında görevini sürdürüyor. 500 metre yükseklikte sınır güvenliğini sağlayan Karagöz, olağan dışı hareket tespit ettiğinde hedefi termal kameralarla teşhis ettikten sonra bilgileri komuta merkezine aktarıyor.

Suriye'nin İdlib kenti ile sınır komşusu olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sınırın sıfır noktasında görev yapan Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, üzerinde taşıdığı özel donanımlı kamerasıyla 8 kilometrelik alanı tarayabildiği gibi operatörün tercihine göre 360 derece dönebiliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen 17 metre uzunluğundaki balon sistemi, 500 metre yükseklikte bulunarak sınır güvenliğini sağlamak için gözetleme yapıyor.

YERLİ VE MİLLİ

Temmuz ayı başında sınıra konuşlandırılan Karagöz, olağan dışı hareket tespit ettiğinde sisteme alarm gönderiyor. Termal kameralar yardımıyla hedef teşhis edildikten sonra bilgiler komuta merkezine aktarılıyor. Yerli ve milli imkanlarla özgün olarak üretilen Karagöz, hafif silahlarla vurulduğu zaman kendini tamir edebilen malzemelerden üretilmesiyle dikkat çekiyor.

ÇOK YÖNLÜ KULLANILABİLİYOR

Zorlu hava koşullarında görev yapabilecek dayanıklı yapıya sahip Karagöz, üzerindeki donanımlarla sürekli gözetleme ve istihbarat, sınır ve sahil güvenliği, afetlerin gözetlenmesi, yol trafik bilgisi toplama, orman yangını tespiti ve erken uyarı, haberleşme rölesi ve kritik tesis güvenliği görevlerini yerine getirebiliyor.