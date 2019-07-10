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Hatay Türkmendağı'ndan dumanlar yükseliyor

1 saat önce

Türkmendağı'ndan dumanlar yükseliyorSuriye'de Esad rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik başlattığı topçu saldırısı nedeniyle orman yangını çıktı.

Yayladağı, Türkiye, Lazkiye, Hatay, Güncel
Türkmendağı'ndan dumanlar yükseliyor
Suriye'de Esad rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik başlattığı topçu saldırısı nedeniyle orman yangını çıktı. Yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görüldü.
Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Bayırbucak bölgesinde rejim karşıtı muhalifler ile rejim askerleri arasında çatışma çıktı. Esad rejimi Türkmendağı'ndaki sivil yerleşim yerlerine topçu ateşi başlattı. Düşen top mermileri ve yaşanan çatışmalar nedeniyle de Hatay'ın Yayladağı İlçesi Türkiye sınırına yakın Yamadı, Kulcuk, ve kelez ile Murtlu köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanlar sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görülürken, Türkiye'ye sıçramaması için güvenlik birimleri önlem aldı. Esed rejiminin ağır saldırılarılarına karşı saldırıya geçen muhaliflerin, Türkmendağı bölgesinde bulunan ve rejim güçlerinin elinde olan, Murtlu, Sarraf ve Kulcuk köyleri kırsalında ciddi ilerleme kaydettikleri öğrenildi.
Çatışmalar, zaman zaman şiddetini arttırarak devam ediyor.
Hatay Türkmendağı'ndan dumanlar yükseliyor
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:20 Kaynak: DHA
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