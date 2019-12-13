Hatay, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay, UNESCO 'Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na katıldı - Son Dakika

Hatay, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı

6 saat önce

Hatay'ın UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (GNLC) katıldığı bildirildi.

Hatay'ın UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (GNLC) katıldığı bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Gastronomi Evi'nde, kentin "Öğrenen Şehirler Ağı"na dahil edilmesi dolayısıyla tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, buradaki konuşmasında, Hatay'da çıtanın her geçen gün daha da yukarıya taşındığını belirtti.

Hatay'ın elinde UNESCO'nun iki değerinin bulunduğunu kaydeden Savaş, "Bir toplumu geliştirmek için o toplumun öğrenmeden uzak tutulmaması gerekir. Bu nedenle biz insanlarımızın öğrenme isteğini beşikten mezara kadar yüksek seviyede tutmak için adımları atıyoruz. Onun için Hatay'daki herkesi sahip olduğumuz altın bileziklere dört elle sarılmaya davet ediyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projelerin güzel şehrimiz Hatay'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komite Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Tolga Korucu da Hatay'ın, UNESCO tarafından gastronomi alanında 2017 yılında Yaratıcı Şehirler Ağı'na katıldığını hatırlattı.

Bu sene de kentin "Öğrenen Şehirler Ağı"na katıldığını aktaran Korucu, şunları kaydetti:

"Hatay'ın yaratıcı ve öğrenen şehir olarak yerel kalkınma planlarına UNESCO'yu dahil etmesini, kültürün birçok odağını bir araya getirerek bunu endüstriye dökmesini ve tüm bunları yaparken eğitimi sürdürülebilir hale getirmesini olumlu buluyoruz. UNESCO olarak Hatay'ın yaratıcı şehir ağı sürecinde gösterdiği kapsayıcı anlayışı öğrenen şehir sürecinde de sergilemesini bekliyoruz. Hem yaratıcı hem de öğrenen şehir olarak bu unvanı hak eden dünyada ilk ve tek şehir olan Hatay'ın başarılı olacağına inanıyoruz."

Toplantıya Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ve Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu da katıldı.

Hatay, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı na katıldı

Lütfü Savaş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:39 Kaynak: AA
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