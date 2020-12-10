Hatay vaka artışları sonrasında sessizliğe büründü - Son Dakika

Korona virüs vakalarının en fazla arttığı illerin başında gelen Hatay sessizliğe büründü.

Hatay'da gündüz saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı. Antakya'nın en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi, Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı gibi bölgeler de boş kaldı. Yüzde 125 vaka artışı sonrasında tedirgin olan vatandaşlar dışarıya çıkmayarak evlerinde kaldılar. Vatandaşlar daha çok evlerinde ve iş yerlerinde bulunurken, dışarıya çıkmak istemediklerini, çok tedirgin olduklarını belirttiler.

Bazı vatandaşlar, Hatay için özel bir kısıtlama yapılması gerektiğini belirterek vaka artışlarının başka şekilde düşmeyeceğini söylediler.

Bazı vatandaşlar ise, Hatay'da artan vaka artışları sonrasında dışarıya çıkmaya korkar olduklarını, mecburi işleri olmadığı sürece, dışarıya çıkmadıklarını söylediler.

Hatay halkının yükselen vaka artışı sonrasında tedirgin olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu yüzden kimsenin dışarı çıkmadığını belirttiler. - HATAY