HATAY Vakıflar Bölge Müdürlüğü her ay 350 aileye gıda yardımı yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel HATAY Vakıflar Bölge Müdürlüğü her ay 350 aileye gıda yardımı yapıyor - Son Dakika

HATAY Vakıflar Bölge Müdürlüğü her ay 350 aileye gıda yardımı yapıyor

6 saat önce

Vakıflar Bölge Müdürlüğü her ay 350 aileye gıda yardımı yapıyorHATAY Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yıl boyu gerçekleştirdiği gıda yardımlarını salgın döneminde de sürdürüyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü her ay 350 aileye gıda yardımı yapıyor

HATAY Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yıl boyu gerçekleştirdiği gıda yardımlarını salgın döneminde de sürdürüyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, Antakya ve Osmaniye'de ihtiyaç sahibi 350 aileye her ay kuru gıda yardımında bulunuyor.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, sadece salgın döneminde ve Ramazan ayında değil, 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım götürmeyi sürdürdüklerini belirterek, Covid-19 salgını döneminde de devlete destek oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi.

Türk toplumunun yüzyıllardır ayakta durduğunu kaydeden Çiçek, 'Toplumsal bağlarımızı güçlü tutuyoruz. Bunun en önemli faktörlerinden birisi de vakıf müessesidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf müessesinin günümüzde temsil edildiği kurum olarak öne çıkmaktadır. Vakfı kuran irade, asırlar önce dar gelirli vatandaşların yemek, giyim ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etmiştir. Biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu iradenin vakfettiği bu istekleri günümüzde yerine getirmekteyiz. Bu isteklerden biri de yemek dağıtımıdır. Bunu Vakıflar Genel Müdürlüğü 2010 yılından bu yana kuru gıda dağıtımı olarak yapmaktadır" dedi.

Çiçek, Hatay'da merkez Antakya ilçesi ve Osmaniye merkez'de 350'yi aşkın aileye kuru gıda yardımı yaptıklarını, bu kuru gıdaların muhteviyatının ailenin büyüklüğüne göre, 14, 21 ve 28 kilogram olarak değiştiğini belirtti. Çiçek kolilerin içerisinde her türlü kuru bakliyat, şeker ve helvasına kadar bir çok ihtiyacın yer aldığını belirterek, 'Biz bu salgın günlerinde, kamu kurum kuruluşlarımıza, devletimizin üstlendiği misyona destek olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece salgın ve Ramazan ayında değil Vakıflar Genel Müdürlüğü 12 ay boyunca vatandaşlarımıza bu hizmeti sağlamaktadır" dedi.

HATAY Vakıflar Bölge Müdürlüğü her ay 350 aileye gıda yardımı yapıyor

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:38 Kaynak: DHA

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