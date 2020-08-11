Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da kardeşini tabanca ile vurarak... - Son Dakika

Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da kardeşini tabanca ile vurarak...
Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 23:05
Kaynak: İHA
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