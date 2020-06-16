Hatay Valiliği: "11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki...
Hatay Valiliği: "11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır.
Hatay Valiliği: "11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/ PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 02:59 Kaynak: AA
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