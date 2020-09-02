Hatay Valiliği "65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı" haberlerini yalanladı

Hatay Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hatay Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medyada hesaplarında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı yönündeki haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığına yer verilen açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarının Valilik sitesinde yayımlandığı kaydedildi.

Hatay, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 00:13 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Hatay Valiliği '65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı' haberlerini yalanladı - Son Dakika

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