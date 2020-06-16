Hatay Valiliği: Afrin'de 11 bombalı eylem yapan 7 terörist yakalandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

HATAY Valiliği, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 3 araç yakma ve 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/ YPG 'li 7 teröristin Afrin 'de yakalandığını açıkladı.

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