HATAY VALİLİĞİ; İÇME SUYU SIKINTISI YOK - Son Dakika
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HATAY VALİLİĞİ; İÇME SUYU SIKINTISI YOK

04.03.2023 15:42

HATAY Valiliği, depremde ağır yıkımlar yaşanan kentte içme suyu sıkıntısı olduğu iddiaların doğru olmadığını, sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlem yapılacağını açıkladı.

HATAY Valiliği, depremde ağır yıkımlar yaşanan kentte içme suyu sıkıntısı olduğu iddiaların doğru olmadığını, sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlem yapılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin olduğu Hatay'da su sıkıntısı yaşandığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Hatay Valiliği açıklama yaptı. Kentte içme suyu sıkıntısı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi

Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.

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HABER Mehmet ÇINAR-İbrahim LALELİ-KAMERA Mehmet KILIÇASLANHATAY, (DHA)-

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel HATAY VALİLİĞİ; İÇME SUYU SIKINTISI YOK - Son Dakika

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