Hatay Valiliği: "( Reyhanlı'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması) Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan ikisi askeri personel olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."