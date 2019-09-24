Hatay Valiliği: "(Reyhanlı'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması) Kazada 6 kişi...
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Hatay Valiliği: "(Reyhanlı'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması) Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Hatay Valiliği: "( Reyhanlı'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması) Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan ikisi askeri personel olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."
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