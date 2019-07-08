Hatay Valiliği: "Reyhanlı'daki yangında 3 kişi yaralandı, 10 kişi dumandan zehirlendi"
25 dakika önce
Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde 3 katlı bir binanın altındaki depoda meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığını, 10 kişinin dumandan zehirlendiğini duyurdu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
Valiliği, Reyhanlı
ilçesinde 3 katlı bir binanın altındaki depoda meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığını, 10 kişinin dumandan zehirlendiğini duyurdu.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "08 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle
, Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın altında Dost Eli adlı insani yardım derneğine ait depoda (yağlı boya, gıda ve çeşitli yardım malzemesi) yangın çıkmıştır. Polis
ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almış olup, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır" denildi.
Çıkan yangında 3 kişinin yaralandığı ve 10 vatandaşın ise dumandan zehirlendiği, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.
(İHA)
Reyhanlı'da boya imalathanesinde korkutan patlama!
"Savaş" diyen HDP'lilere emniyet müdüründen tokat gibi cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kimse kabile devleti muamelesi yapamaz
Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak