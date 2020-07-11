Hatay Valiliği taciz iddialarını yalandı - Son Dakika

Hatay Valiliği taciz iddialarını yalandı

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde taciz" iddialarının asılsız olduğunu belirtildi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde taciz" iddialarının asılsız olduğunu belirtildi.


Valilik açıklamasında akşam saatlerinde Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde koruma ve bakım altındaki öğrenciler arasında tartışma çıktığı ifade edilirken," Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde koruma ve bakım altında kalmakta olan 4 kız öğrenci ile 2 Suriye uyruklu öğrenci arasında meydana gelen tartışmaya, kurumda çalışan bakım elemanları, güvenlik görevlisi ve sorumlu amir tarafından müdahale edilmiş ve 112 aranarak polis desteği istenmiştir. Çocuk Şube ekibi olay yerine gelerek müdahale etmiş, olay yerine giden Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu da incelemelerde bulunmuştur. İlgili konu hakkında sosyal medyadaki taciz iddiaları asılsız olup, Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmıştır." - HATAY

Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 01:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay Valiliği taciz iddialarını yalandı - Son Dakika
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Son Dakika

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Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
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22:26
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
21:43
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
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