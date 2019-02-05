Son Dakika Haberleri: Hatay Valiliği: Tahtaköprü Barajı'nda Tahliye Olacak

Hatay Valiliği: Tahtaköprü Barajı'nda Tahliye Olacak

50 dakika önce

HATAY Valiliği'nin internet sitesinden, yarın beklenen sağanağın olumsuz sonuçlara yol açmaması için DSİ'nin Tahtaköprü Barajı'ndan su tahliyesi yapacağı duyuruldu.

Hatay Valiliği: Tahtaköprü Barajı'nda Tahliye Olacak, System.String[]
HATAY Valiliği'nin internet sitesinden, yarın beklenen sağanağın olumsuz sonuçlara yol açmaması için DSİ'nin Tahtaköprü Barajı'ndan su tahliyesi yapacağı duyuruldu. Kanal güzergahında bulunan yerleşim yerlerindeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

6 ve 7 Şubat günlerinde yüksek miktarda yağışlı periyoda girileceği tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bunun neticesinde; Şube Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan ve yoğun yağışlar sebebi ile tahmin edilen tarihten önce dolan Tahtaköprü Barajı'nın sıhati ve güvenliğinin sağlanabilmesi sebebi ile suyun tahliye edilmesi elzem hale gelmiştir. Bu yağışlı periyodun sıkıntısız atlatılabilmesi için Tahtaköprü Barajı'ndan su bırakılacağı ve kanal güzergahı üzerinde bulunan gerekli yerleşim yerlerinde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:19 Kaynak: DHA

Hatay, Tahtaköprü Mevkii, Güncel
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