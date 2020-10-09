Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Hatay'da trafo patladı; söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede vali incelemelerde bulundu -

HATAY'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda trafo patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın bölgede çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın için ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere, sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

YANGIN TRAFODAN ÇIKMIŞ

Hatay Valiliği, yangının trafo patlaması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, "9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun ve Belen İlçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına uçak, helikopter, arazöz ve dozerle birlikte müdahale ekipler tarafından yapılmakta olup, şiddetli rüzgarlarında etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını, en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir. Valiliğimiz tarafından gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.

İKAMETLERİ BOŞALTIN ANONSUHatay'ın İskenderun-Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri ikametlerin boşaltılması ve araçların kaldırılması yönünde anonslar yaptı. Araçlarına binen vatandaşlar, yangın bölgesinden uzaklaştı.