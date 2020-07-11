Hatay Valiliğinden "Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde taciz" iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Hatay Valiliğinden "Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde taciz" iddialarına yalanlama Açıklaması

Hatay Valiliği, "Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde taciz" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Hatay Valiliği, "Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde taciz" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde koruma ve bakım altındaki öğrenciler arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Olaya ilişkin sosyal medyadaki "taciz" iddialarının asılsız olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde koruma ve bakım altında kalmakta olan 4 kız öğrenci ile 2 Suriye uyruklu öğrenci arasında meydana gelen tartışmaya, kurumda çalışan bakım elemanları, güvenlik görevlisi ve sorumlu amir tarafından müdahale edilmiş ve 112 aranarak polis desteği istenmiştir. Çocuk Şube ekibi olay yerine gelerek müdahale etmiş, olay yerine giden Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu da incelemelerde bulunmuştur. İlgili konu hakkında sosyal medyadaki taciz iddiaları asılsız olup, Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmıştır."

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 00:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay Valiliğinden 'Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde taciz' iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
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