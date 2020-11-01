Hatay Valiliğinden Belen'de yaşanan geline şiddet olayına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hatay Valiliğinden Belen'de yaşanan geline şiddet olayına ilişkin açıklama Açıklaması
01.11.2020 20:25
Hatay Valiliği, Belen ilçesinde damadın geline şiddet uygulamasına ilişkin, gerekli adli işlemlere başlandığını bildirdi.
Hatay Valiliği, Belen ilçesinde damadın geline şiddet uygulamasına ilişkin, gerekli adli işlemlere başlandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Belen'de gelin ve damadın seyir halindeyken, araçtan inerek tartışmaya başladığı hatırlatıldı.
Bir vatandaşın durumu ihbar etmesi üzerine ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerin orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alındı. Gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanıldı." ifadesine yer verildi.
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