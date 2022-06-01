Hatay Valiliğinden "çocuk kaçırma" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Hatay Valiliğinden "çocuk kaçırma" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

01.06.2022 11:51
Hatay Valiliğinden "çocuk kaçırma" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Hatay Valiliği, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan çocuk kaçırma olaylarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hatay Valiliği, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan çocuk kaçırma olaylarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında yayılan, 'İlimiz sınırları içerisinde çarşaflı kişiler tarafından çocuklarımızın kaçırıldığına' dair paylaşımlara istinaden Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup fakat yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, ilgili kolluk birimlerimize bu yönde herhangi bir ihbar gelmediği tespit edilmiştir. Ayrıca benzer paylaşımların farklı illerde de yapıldığı gözlenmiş olup bu tip paylaşımları yapan kişi ya da kişilerin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bizlerin en değerli varlığı çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için ilgili birimlerimiz zaman mefhumu gözetmeksizin gayretle görevlerini ifa etmektedirler."

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Kaynak: AA

Medya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Valiliğinden 'çocuk kaçırma' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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