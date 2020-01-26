Hatay Valiliğinden deprem bölgesine yardımla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay Valiliğinden deprem bölgesine yardımla ilgili açıklama - Son Dakika

Hatay Valiliğinden deprem bölgesine yardımla ilgili açıklama

6 saat önce

Hatay Valiliği deprem bölgesine yardımlarla ilgili Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevede var olan ihtiyaçların, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildiği, toplanacak yardımların, bölgedeki ihtiyaç kapsamında kullanılmamış yeni malzemeler olmak kaydıyla, sadece ısıtıcı, giyecek ve...

Hatay Valiliğinden deprem bölgesine yardımla ilgili açıklama, System.String[]

Hatay Valiliği deprem bölgesine yardımlarla ilgili Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevede var olan ihtiyaçların, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildiği, toplanacak yardımların, bölgedeki ihtiyaç kapsamında kullanılmamış yeni malzemeler olmak kaydıyla, sadece ısıtıcı, giyecek ve gıda kabul edileceğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, depremle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlardan sosyal medya mecralarında yardım taleplerinde bulunulduğuna yer verildi.

Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışından yardım çağrısında bulunulmamasının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçevede var olan ihtiyaçlar, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Toplanacak yardımlar, bölgedeki ihtiyaç kapsamında kullanılmamış yeni malzemeler olmak kaydıyla, sadece ısıtıcı, giyecek ve gıda kabul edilecektir. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımız ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplanma ehliyetinin İl AFAD Müdürlüğümüzün koordinesinde olduğunu hatırlatırız."

Deprem, Hatay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Megastar Tarkan deprem için elini taşın altına koydu! AFAD'a 100 bin TL bağışladı
Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam, koşa koşa gelirim Doğum yapan anne o anlarda depreme yakalandı Arkadaşının alkol aldığı anı paylaşan Sıla'ya tepki: Deprem oldu haberin var mı?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:10:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay Valiliğinden deprem bölgesine yardımla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]