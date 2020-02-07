Hatay Valiliğinden "kendini yakma" girişimine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay Valiliğinden 'kendini yakma' girişimine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hatay Valiliğinden "kendini yakma" girişimine ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Hatay Valiliği, sabah saatlerinde valilik binası önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişiyle ilgili açıklama yaptı.

Hatay Valiliğinden

Hatay Valiliği, sabah saatlerinde valilik binası önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişiyle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, valilik binası araç girişi önünde bir vatandaşın, üzerine yanıcı madde dökerek kendini yakma girişiminde bulunduğu belirtildi.

İkna çabalarına rağmen vatandaşın eylemini gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik personelinin müdahalesiyle yanmaktan kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tüm müdahaleler valiliğimiz tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir. Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal hizmetlerden sosyal ekonomik destek yardımı, çocukları için şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur."

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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