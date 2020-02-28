Hatay Valiliğinden şehit ve yaralı askerlerin ailelerine yönelik açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay Valiliğinden şehit ve yaralı askerlerin ailelerine yönelik açıklama - Son Dakika

Hatay Valiliğinden şehit ve yaralı askerlerin ailelerine yönelik açıklama

6 saat önce

Hatay Valiliği tarafından, İdlib'de şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelere yönelik açıklama yapıldı.

Hatay Valiliğinden şehit ve yaralı askerlerin ailelerine yönelik açıklama, System.String[]

Hatay Valiliği tarafından, İdlib'de şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelere yönelik açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler." bilgisi paylaşıldı.

İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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