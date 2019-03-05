Hatay Valiliğinden "Sınırda Tarım" Duyurusu

Hatay Valiliği 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge ve güvenlik bölgelerinde, kısa boylu ürünler haricinde boyu 1 metreyi aşan mısır ve ayçiçeği gibi sınır emniyetini zafiyete uğratan bitkilerin ekiminin yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Hatay Valiliği 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge ve güvenlik bölgelerinde, kısa boylu ürünler haricinde boyu 1 metreyi aşan mısır ve ayçiçeği gibi sınır emniyetini zafiyete uğratan bitkilerin ekiminin yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.



Valilik sitesinden yapılan açıklamada, Suriye'de yaşanan iç karışıklık ve otorite boşluğu nedeniyle il sınır güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerden etkilenen 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge ve güvenlik bölgesi içerisinde tarım arazisi bulunan çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin bazı usul ve esaslara göre yapmalarının uygun görüldüğü bildirildi.



Açıklamada, yasağa uyulmaması durumunda para cezası uygulanacağı belirtilerek şu ifadeler yer verildi:



"İlgi (b) Kanun Hükmünde Kararnamenin 46'ncı maddesi uyarınca, 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri içerisinde kalan tarım arazilerinde sınırın 200 metre içerisine kadar pamuk, buğday, arpa, yulaf, çavdar, havuç, patates, domates, biber, yer fıstığı, nohut, mercimek, soya, lahana, marul, brokoli, maydanoz, nane, çilek ve benzeri kısa boylu ürünler haricinde boyu 1 metreyi aşan mısır ve ayçiçeği gibi sınır emniyetini (gözetleme) zafiyete uğratan bitkilerin ekiminin yapılmasına izin verilmeyecektir.



Arazi sahiplerine tarımsal faaliyette bulunmaları için arazilerine girişlerine, gün doğumundan gün batımına kadar kaymakamlıklarca izin verilecek ayrıca arazi sahipleri arazilere girişleri için kimliklendirilecek, bunun için hazırlanan matbu dilekçe ile kaymakamlığa müracaat edecektir. İntikali yapılmamış/yapılamayan veya mülkiyeti Suriye uyruklu kişilere ait arazilerin varisleri/zilliyetleri, varis olduklarını nüfus kayıt örneğiyle ispatlayabilmesi durumunda veya muhtarların kişinin orada fiilen tarım yaptığına dair yazı vermesi koşuluyla giriş-çıkış yapacaktır. Kaymakamlıklara verilen müracaatlar sınır birlikleri ve kolluk kuvvetleriyle paylaşılacaktır."



Açıklamada ayrıca Türk vatandaşı ve sabıka kaydı olmayan çobanların söz konusu bölgelerde mart ve nisan aylarında sisli ve yağışlı olmayan günlerde 08.00-17.00 saatleri arasında hayvan otlatmasına izin verileceği kaydedildi.

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