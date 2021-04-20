Hatay Valisi Doğan'a, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar'dan ziyaret - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Lokman Aylar'ı kabul etti.

Vali Doğan, ziyarette yaptığı konuşmada, devlet olarak her zaman gazi ve şehit ailelerin yanlarında olduğunu belirtti.

TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar da kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür ederek, yürüttükleri İftar Bizden Fatiha Sizden Projesi kapsamında yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Aylar, ziyaret sonunda Vali Doğan'a Türk bayrağı ve kalpak hediye etti.