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Son Dakika Güncel Hatay Valisi Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu

7 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Zeytindalı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesi ve Zeytindalı Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Zeytindalı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesi ve Zeytindalı Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç ve ilgili kurum amirleriyle birlikte, Suriye'nin Afrin bölgesine açılan Zeytindalı Gümrük Kapısı'na geldi.

Burada yetkililerden kapının faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Doğan, Hatay Valiliği koordinesinde Antakya Karayolları Müdürlüğü tarafından yapılan yol çalışmalarını da inceledi.

Doğan, daha sonra Cinderes İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Rahmi Doğan, Suriye, Hatay, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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