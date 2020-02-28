Hatay Valisi Doğan, "Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay Valisi Doğan, 'Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz... - Son Dakika

Hatay Valisi Doğan, "Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz...

32 dakika önce

Hatay Valisi Doğan, "Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit oldu diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik. Ağır yaralı 7 tane Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.

Hatay Valisi Doğan,

Hatay Valisi Doğan, "Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit oldu diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik. Ağır yaralı 7 tane Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Şuan itibariyle 36 yaralımız var. Bu yaralılarımızın bütün tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir." dedi. - HATAY

Nezih Doğan, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
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