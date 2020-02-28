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Hatay Valisi Doğan, "Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz...
32 dakika önce
Hatay Valisi Doğan, "Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit oldu diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik. Ağır yaralı 7 tane Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
Hatay Valisi Doğan, "Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit oldu diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik. Ağır yaralı 7 tane Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Şuan itibariyle 36 yaralımız var. Bu yaralılarımızın bütün tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir." dedi. - HATAY
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