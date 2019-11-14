Son Dakika Haberleri: Hatay Valisi Doğan'dan, Albay Durmaz'a ziyaret
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Hatay Valisi Doğan'dan, Albay Durmaz'a ziyaret

6 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz'ı ziyaret etti.

Hatay Valisi Doğan'dan, Albay Durmaz'a ziyaret, System.String[]

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette şeref defterini imzalayan Vali Doğan, bir süre Durmaz ile sohbet ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Albay Durmaz ise ziyaretlerinden dolayı Doğan'a, teşekkür etti.

Rahmi Doğan, Nezih Doğan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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