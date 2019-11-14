Hatay Valisi Doğan'dan, Albay Durmaz'a ziyaret

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette şeref defterini imzalayan Vali Doğan, bir süre Durmaz ile sohbet ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Albay Durmaz ise ziyaretlerinden dolayı Doğan'a, teşekkür etti.