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Hatay Valisi Doğan'dan, Albay Durmaz'a ziyaret
6 saat önce
Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:54 Kaynak: AA
Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz'ı ziyaret etti.
Ziyarette şeref defterini imzalayan Vali Doğan, bir süre Durmaz ile sohbet ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Albay Durmaz ise ziyaretlerinden dolayı Doğan'a, teşekkür etti.
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