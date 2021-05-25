Hatay Valisi Doğan'dan Kovid-19 vaka sayısı gerileyen kentte rehavete kapılmama uyarısı - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı gerileyen kentte vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin alınan tedbirlerle pozitif vaka sayılarında Türkiye genelinde 2'nci sıraya gerilediğini vurguladı.

İllere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı da mesajında paylaşan Doğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızca açıklanan 15-21 Mayıs'ı kapsayan haftalık pozitif vaka sayılarında Hatay Türkiye'de en iyi 2'nci il konumuna ulaşmıştır.

Bu mücadeleye katkı sağlayan hemşerilerime, sağlık çalışanlarımıza ve kurumlarımıza çok teşekkür ederim. Rehavete kapılmayalım."