Son Dakika Haberleri: Hatay Valisi Doğan'dan Mersin Valisi Su'ya ziyaret
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Hatay Valisi Doğan'dan Mersin Valisi Su'ya ziyaret

1 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Hatay Valisi Doğan'dan Mersin Valisi Su'ya ziyaret, System.String[]
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Hatay Valisi Doğan, ziyarete eşi Gülden Gülüzar Doğan ve İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın eşi Arife Tosyalı ile birlikte geldi. Vali Su da konuklarını eşi Zeliha Su ile birlikte ağırladı.

Sahil Valilik makamında Şeref Defteri'nin imzalanmasıyla başlayan ziyarette yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Doğan ve Tosyalı'ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyaret bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:51 Kaynak: İHA
Nezih Doğan, Mersin, Hatay, Güncel
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