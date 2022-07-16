Hatay Valisi Doğan, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Hatay Valisi Doğan, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı

16.07.2022 13:46
Hatay Valisi Doğan, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hazreti Muhammed'in veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hazreti Muhammed'in veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Doğan, mesajında, Hatay'ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu belirtti.

Mesajında Vali Doğan, şunlara yer verdi:

"Hatay'ımız, farklı kültürlerin ve inanışların bir arada huzur ve barış içerisinde yaşadığı, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü dünyanın önemli merkezlerinden biridir. Bu anlayış, köklü geleneklerimizin ve zengin kültürümüzün bir eseridir. Bugüne kadar yaşattığımız ve yaşadığımız bu hoşgörü kültürünü gelecek nesillere de aktarmak hepimizin ortak gayesi olmalıdır. İnanıyorum ki hemşerilerimiz, dün olduğu gibi bundan sonrada karşılıklı hoşgörüyü esas alarak nice bayramları huzur ve mutluluk içerisinde kutlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Alevi vatandaşlarımızın Gadir-i Hum Bayramı'nı kutlar, sevdikleri ile beraber sağlık, huzur ve afiyet içerisinde nice güzel bayramlara erişmelerini dilerim."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Valisi Doğan, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Valisi Doğan, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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