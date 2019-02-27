Son Dakika Haberleri: Hatay Valisi Doğan Gümrük Kapılarını İnceledi

Hatay Valisi Doğan Gümrük Kapılarını İnceledi

1 saat önce

HATAY Valisi Rahmi Doğan, Kumlu ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Zeytindalı Gümrük Kapısı ve Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Doğan Gümrük Kapılarını İnceledi, System.String[]
HATAY Valisi Rahmi Doğan, Kumlu ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Zeytindalı Gümrük Kapısı ve Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Rahmi Doğan ilk olarak Kumlu'da inşası süren Zeytindalı Gümrük Kapısı'nda inceleme yaptı. Vali Doğan, burada verilecek hizmetlere yönelik düzenlenen alanlar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Gümrük alanı ve hizmet birimlerini de gezen Doğan, Afrin'e gidecek insani yardımların daha kısa sürede ulaştırılması amacıyla kapının en kısa sürede hizmete alınmasının önemli olduğunu belirtti.

Daha sonra Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geçen Vali Rahmi Doğan, burada TIR'ların içerisini tarayabilen X-ray cihazı, gümrük sahası ve aktarma alanında yapılan düzenlemeler ile yaya geçişlerinde kullanılan bölümlerdeki düzenlemeleri yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Vali Doğan'a Vali Yardımcıları Şenol Bozacıoğlu, Orhan Aktürk ve Salih Altun, Ticaret Bakanlığı heyeti, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin ve İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen de eşlik etti.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:11 Kaynak: DHA

Reyhanlı, Rahmi Doğan, Nezih Doğan, Hatay, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı

Mısır'dan Türkiye'ye Skandal Suçlama: Teröristleri Kucaklıyor YSK, Son Kararı Verdi! Burhanettin Kocamaz, DP'den de Aday Olamayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 20:45:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Valisi Doğan Gümrük Kapılarını İnceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]