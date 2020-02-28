Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (4) - Son Dakika

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Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (4)
13 dakika önce
VALİ DOĞAN: ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİHatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 03.45'de yaptığı açıklamada, İdlib'de düzenlenen hava saldırısındaki şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:59 Kaynak: DHA
VALİ DOĞAN: ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİ
Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 03.45'de yaptığı açıklamada, İdlib'de düzenlenen hava saldırısındaki şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı. Vali Doğan, "33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağolsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız hiçbir yaralı Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
--------------------------------Valinin açıklaması
Haber-Kamera: HATAY,
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