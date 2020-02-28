Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (5) - Son Dakika

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Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (5)
46 dakika önce
BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI HATAY'DAKİ KOMUTA MERKEZİ'NDEMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:57 Kaynak: DHA
BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI HATAY'DAKİ KOMUTA MERKEZİ'NDE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti. Bakan Akar ve komutanların İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ettiği öğrenildi.
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