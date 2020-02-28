Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (5) - Son Dakika

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Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (5)
6 saat önce
BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:34 Kaynak: DHA
BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.
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