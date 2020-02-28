Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (5) - Son Dakika

BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hulusi Akar'ın hastaneye girişi ve çıkışı

Hastane dış görüntüsü

Haber-Kamera: Nuri PİR - Eser PAZARBŞI/ HATAY,