Hatay valisi doğan idlib'de 33 askerimiz şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay valisi doğan idlib'de 33 askerimiz şehit oldu - Son Dakika

Hatay valisi doğan idlib'de 33 askerimiz şehit oldu

33 dakika önce

Hatay Valisi Doğan İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (5)BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik...

Hatay Valisi Doğan İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (5)

BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Hatay valisi doğan idlib'de 33 askerimiz şehit oldu

Nezih Doğan, İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:42 Kaynak: DHA
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