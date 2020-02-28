Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit... - Son Dakika

Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit...

20 dakika önce

Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit..., System.String[]

Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı. - HATAY

Nezih Doğan, İdlib, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:52 Kaynak: İHA
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