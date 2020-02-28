Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit... - Son Dakika

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Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit...
20 dakika önce
Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:52 Kaynak: İHA
Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı. - HATAY
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