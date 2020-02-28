Son Dakika › Güncel › Hatay Valisi Doğan: '(İdlib'deki hava saldırısı) 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur' - Son Dakika
Hatay Valisi Doğan: "(İdlib'deki hava saldırısı) 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur"
16 dakika önce
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:56 Kaynak: AA
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır"
Son Dakika AP Türkiye Raportörü'nden İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama: Türk askerleri için çok üzgünüm Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup sınırdan geçti İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak