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Hatay Valisi Doğan: "(İdlib'deki hava saldırısı) Şehit sayısı 22'ye yükseldi"
26 dakika önce
İdlib'deki hava saldırısı Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamaları HATAY - Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:43 Kaynak: AA
İdlib'deki hava saldırısı
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamaları HATAY - Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini belirtti.
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